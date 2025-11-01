ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران پیلانێکی ئابووری ترامپ بۆ جیهانی عەرەب ئاشکرادەکات

عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نووسی: ئامانجی ترامپ لە نکۆڵی کردنی پێشێل کرانی ئاگربڕ لەلایەن ئیسرائیلەوە لە غەززە پاراستنی ئاشتی نییە، بەڵکوو بەدوای چارەسەری لەمپەرەکان لەسەر ڕێگای جێبەجێ کردنی گرێبەستە داراییەکانی لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی و بەکارهێنانی هەرچی زیاتری سامانەکانی ئەوانە! شانۆی شەرم شێخیش هەر لە درێژەی ئەو ئامانجەیە.
١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٢٣
News ID: 1745407
Source: Mehrnews
