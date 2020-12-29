چیرۆکی نووسەرێکی کورد گەیشتە قۆناغی کۆتایی خەڵاتی " هێدایەت"

کورتە چیرۆکی " ددانی حەزرەتی ئەشرەف" بەرهەمی محەمەد عەلی دەستماڵی نووسەری بەناوبانگی سنەیی یەکێک لە ئەو 27 چیرۆکەیە کە گەییشتووەتە قۆناغی کۆتایی خەڵاتی ئەدەبی سادق هیدایەت.

محەمەد عەلی دەستماڵی شاعێر، نووسەر و وەرگێڕ و شرۆڤەکاری سیاسی لەدایک بووی ساڵی 1356ی هەتاویە و خەڵکی سنەیە.

ناوبراو تا ئێستا دوو کۆمەڵەچیرۆکی بە ناوەکانی "ئەسپێک بۆ مردن" و "تەبعید بۆ باڵکۆنەکان" و کۆمەڵە شێعرێک بە ناوی ئەسپی سەربڕاوی هەنێسک" بڵاو کردووەتەوە.

دەستماڵی ساڵی 97 بووە براوەی خەڵاتی ئەدەبی فرشتە. ناوبراو هەروەها لە زۆربەی ڕۆژنامەکانی ئێران، شرۆڤە سیاسییەکانی خۆی لە سەر پرسی کوردەکان، تورکیا و سووریا بڵاو دەکاتەوە.

شیاوی ئاماژەیە کە خەڵاتی ئەدەبی سادق هێدایەت یەکێک لە بەناوبانگترین خەڵاتە ئەدەبیەکانی ئێرانە.

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