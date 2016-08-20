هەرەشەکردن لە عەرەبستان لەمەڕ نووسرانە وە ی ناوی لە سیایی ڕێکخراوی نەتەوەکان دا

وەرزنامەی ئەمریکایی فارین پالیسی بە گێرانەوە لەکاربەدەستێکی پایەبەرزی ڕێکخراوی نەتەوەکان ڕۆژی شەممە نووسی ، " بان کی مون " ، سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەکان لە نامەیەک بۆ کاربەدەستانی عەرەبستان هەرەشەی کردووە کەناوی ڕیاز جارێکی تر لە لیستەی وڵاتانی منداڵ کوژ و بنپێکەرەوەی مافەکانی منداڵان دەنووسێت .



لە ڕاپۆرتی فارین پالیسی دا هاتووە ، ئەم کردەوەی بان کی مون بە دوای ئەو ئەنجامی گرتووە کە فڕۆکە جەنگییەکانی سەعوودی حەوتەی ڕابردوو خۆیندنگەیەکیان لە شاری حەیرانی پارێزگەی سەعدە لە باکووری یەمەن یان بۆمباران کرد کە بەهۆیەوە ١٠ قوتابی ئەم خۆیندنگەیە کوژران و لانی کەم ٢٨ قووتابی دیکە یش بریندار بوون .

"مەلاک شاهێر" ،، بەرپرسی میدیایی ڕێکخراوی پزیشکانی بێ سنوریش لەکاردانەوە بەو پەلامارە بە هۆی بۆمبارانەکانی هەرەمەکی فرۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانی سەعوودی ، ڕایگەیاند کەئەم ڕێکخراوەیە کارگێران وفەرمانبەرانی خۆی لە شەش نەخوشخانە هەڵکەوتوو لەباکووری یەمەن دەباتە دەر .

عەرەبستان زیاتر لە ١٧ مانگە بە بەدی هێنانی هاوپەیمانی ناسراو بە هاوپەیمانی عەرەبی و بە یارمەتی وڵاتانی ڕۆژئاوایی و لە سەرووی ئەوان دا ئەمریکا ، پەلامارەکانی خۆی لە زەوی وئاسمان ودەریا دژی خەڵکی ئەمەن دەستپێکردووە .

لەم پەلامارانە دا تا بە ئێستا هەزاران یەمەنی کوژراون ، بریندار وئاوارە بوونە ....