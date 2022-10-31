لەناوبردنی ٢ باندی چەک و چۆڵی نایاسایی لە ڕۆژئاوای ئێران

سەرداری سەرتیپ «کیاست سپێهری»، فەرماندەی پاسەوانی سنووریی پارێزگای کرماشان، ڕۆژی دووشەممە لە ناوبردنی دوو باندی چەک و چۆڵی نایاسایی لە سنوورەکانی ڕۆژئاوای ئەو پارێزگایە ڕاگەیاند و وتیشی: لەم دوو باندە، یەکێک لە بارەکانیان داگری ٣٨ کۆڵتەو بارەکەی دیکەیان داگری ٣٥ کۆڵت و ٥ کڵاشینکۆفە کە دەست گیراوە بەسەر ھەموویاندا.



سەردار سپێهری وێڕای ئاماژە کردن بەمەی کە ،لە سەرەتای ئەمساڵی (١٤٠١)ی کۆچیی ھەتاوییەوە ٦ باندی قاچاخی چەک و تەقەمەنی لە یەکە سنوورییەکانی پارێزگای کرماشان ناس کراون، وتیشی: لەم پێوەندییەدا ٢١ تۆمەتبارو تاوانبار پێشینەداریش دەستگیرو ڕادەستی دەسەڵاتی دادوەری کراون.

فەرماندەی پاسەوانی سنووریی پارێزگای کرماشان بە ڕاگەیاندنی ئەمەی کە لەم ٦ باندە ٤٠٠ چەکی جەنگی و سەرھەڵدان گیراوە وتووشیەتی: ٩٨٪ی ئەو چەکانە چەکی جەنگی بوون.

جێگای ئاماژەیە سەرکردایەتیی گشتیی پۆلیسی ئێران وێڕای پێداگری لە سەر ئیرادەی پۆلیس لە مەڕ ڕووبەڕوو بوونەوەی قاچاخچییەکانی چەک و تەقەمەنی کە دەبنە هۆی بەستێن خۆش کران بۆ تێکچوونی ئاسایشتی کۆمەڵگاو تێکدانی ئاسوودەیی خەڵک، ڕاشیگەیاند:سەلامەتیی خەڵک هێڵی سووری پۆلیسەو لەم ئاراستەیەش دا ڕووبەڕووی ھەر کەس و یان کەسانێک دەبنەوە کە بەنیازی خەوشاندنی ئاسایشتن و بەپێی یاسا بە توندی مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت.

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