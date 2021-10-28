ئەو وتیشی: ئێمە داکۆکی دەکەینە سەر یەکگرتوویی هەموو ئەفغانییەکان بۆ ئەوەی لەم قۆناغە دژوارە تێپەڕن. ئێمە پێوەندیمان لە گەڵ لایەنە ئەفغانییەکان بووە و بە بەرپرسان و حاکمانی ئەو وڵاتەمان ڕاگەیاندووە کە کردەوە تیرۆریستییەکان لە ئەفغانستان نابێ سنوورەکانی ئێمە بخاتە مەترسییەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران داکۆکی کردە سەر یارمەتی هەموو وڵاتان بۆ خەڵکی ئەفغانستان و ڕاشیگەیاند: حاکمانی ئەفغانستانیش دەبێ هەموو چینەکانی خەڵک لە حکوومەتەکەیاندا بەشدار بکەن و لە پەنای یەک و بە یەکگرتووییەوە وڵاتەکەیان ڕزگار بکەن.

ناوبراو سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی دراوسێ ئەفغانستانیش وتی: لەم دانیشتەدا داکۆکی کرایە سەر ڕێگاچارەی سیاسی بۆ ئەفغانستان. هەروەها داکۆکیمان کرد کە وەرگرتنی حکوومەت لە ئاستی نێودەوڵەتی بە بێ وەرگرتنی ناوخۆیی بێ بایەخە.

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